Chiara Ferragni, quanto paga di luce con il mega albero di Natale?

Nelle ultime ore sta facendo parecchio discutere l’albero di Natale di Chiara Ferragni.

L’imprenditrice ha fatto installare nella sua casa di Milano un mega albero, con tantissime luci. La domanda dei fan, in un periodo segnato dal caro bollette, sorge spontanea: quanto paga di luce?

Ferragni: quanto paga di luce per l’albero di Natale?

Il Natale 2022 vede gli italiani impegnati a fronteggiare il caro bollette. Quasi tutti sono in difficoltà ed è per questo motivo che è nata una nuova polemica attorno a Chiara Ferragni.

L’imprenditrice ha mostrato ai fan il mega albero di Natale che ha fatto installare nella sua casa di Milano. Come ogni anno, è gigantesco e coperto da tantissime luci colorate. La domanda, quindi, sorge spontanea: quanto paga di luce?

La bolletta della Ferragni, strano ma vero, non è altissima

E’ bene sottolineare che l’albero di Natale di Chiara Ferragni è illuminato con luci led, motivo per cui è a risparmio energetico.

Inoltre, si può controllare con un’app che stabilisce il tempo di accensione e il grado di luminosità. Questo significa che, per tutto il periodo natalizio, l’imprenditrice dovrebbe pagare 2 euro di luce.

La reazione dei fan

Anche se l’albero di Natale di Chiara Ferragni è a risparmio energetico, i fan non hanno potuto fare a meno di commentare in modo esilarante il post in cui l’imprenditrice mostra la creazione 2022.

Si legge: “E l’Enel muta” oppure “Quando la bolletta non è un problema” o ancora “Non noi comuni mortali che quest’anno col ca**o che le accendiamo le lucine sull’albero di Natale!“.