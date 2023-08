Chiara Ferragni ha voluto realizzare un sogno del figlio Leone. Neanche a dirlo, il tutto è stato rigorosamente documentato sui social e il video è diventato virale. Cosa desiderava il bimbo?

Chiara Ferragni realizza un sogno di Leone: il video

In vacanza con tutta la famiglia, Chiara Ferragni ha realizzato un sogno del piccolo Leone. Il bambino desiderava da tempo salire su un traghetto e l’imprenditrice ha deciso di fare un piccolo viaggio da Ibiza a Formentera con il primogenito, Vittoria e tutta la sua ‘gang’.

Leone impazzisce per il traghetto

“Il sogno di Leo era prendere il traghetto, quindi siamo andati a Formentera e tornati in traghetto“, ha scritto Chiara sul video che mostra la sorpresa fatta al primogenito. Il bambino è eccitato come non mai, tanto che non fa altro che saltare e ripetere la parola “traghetto“.

Leone coinvolge Vittoria: il sogno è realizzato

La sorpresa non è soltanto per Leone, ma anche per la piccola Vittoria. Il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez è felice come non mai e coinvolge la sorellina in quella che per lui sembra una grande scoperta. Poco prima di salire sull’imbarcazione, Leo fa anche un piccolo balletto. Il video, neanche a dirlo, ha fatto impazzire i fan.