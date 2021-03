Chiara Ferragni, i regali di Vittoria in beneficenza: “Non ne abbiamo bisogno”

Chiara Ferragni ha annunciato che donerà in beneficenza alcuni dei regali ricevuti per la nascita della piccola Vittoria.

Chiara Ferragni ha annunciato via social di voler donare in beneficenza i regali ricevuti per l’arrivo della sua seconda figlia.

Chiara Ferragni: i doni in beneficenza

Chiara Ferragni ha svelato che donerà passeggini, lettini, vestitini e culle – ricevuti per l’arrivo di sua figlia Vittoria – a un’associazione di beneficenza dedicata alle mamme bisognose.

“Visto che noi abbiamo tantissimo di tutto sia di cose vecchie di Leo sia di cose nuove di Vittoria, che ne riceviamo sempre tantissime e non ce ne servono ovviamente così tante, vorremmo donare tanti vestiti, tanti passeggini e tanti lettini… a un’associazione su Milano per mamme bisognose. Voi sapete suggerirmi qualcosa?”, ha chiesto l’influencer ai suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Nelle ultime settimane la stessa Chiara Ferragni aveva mostrato via social alcuni dei primi vestiti griffati donati alla piccola Vittoria e alcuni dei passeggini firmati. In tanti sui social hanno lodato il gesto di generosità dell’influencer, già madre del piccolo Leone. Lei e Fedez sono più felici che mai per l’arrivo della piccola Vittoria, e sui social la coppia non ha perso occasione per condividere con i fan alcuni dei momenti più teneri di questa prima settimana trascorsa insieme alla bambina.

A differenza del fratello maggiore, Vittoria è nata alla clinica Mangiagalli di Milano (mentre Leone era nato a Los Angeles per consentirgli di avere da subito la doppia cittadinanza).