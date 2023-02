Chiara Ferragni replica alle polemiche sulla beneficenza: "Ho fatto tante cose che non si sanno"

Chiara Ferragni ha indirettamente replicato alle tante polemiche che ci sono state per via della sua beneficenza “sbandierata” a mezzo social in un’intima intervista a Vanity Fair.

Chiara Ferragni: la replica sulla beneficenza

In tanti tra personaggi famosi e non hanno preso di mira Chiara Ferragni per aver sbandierato di aver fatto beneficenza (nel donare il suo cachet per Sanremo a un’associazione per le donne vittim di violenza) a mezzo social. Sulla questione la stessa influencer ha deciso di replicare in un’intervista a Vanity Fair in cui ha affermato: “Ho fatto tante cose che non si sanno, ma su questo tema le parole pesano più dei soldi.

Fare le cose in silenzio è un retaggio che non mi appartiene”.

Nell’intervista Chiara Ferragni ha anche svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e sulla violenza psicologica che a suo dire avrebbe subito da parte di alcuni dei suoi ex. “Non voglio fare nomi, ma ho avuto storie con uomini che, in modi diversi, hanno cercato di svalutarmi. Volevano decidere al posto mio, limitare la mia libertà: “Così non ti puoi vestire”, “Questo non lo puoi fare”.

Qualcuno ha anche cercato di isolarmi dagli amici, dicendo che non andavano bene per me. Quando mi è successo, non sapevo che queste fossero forme di violenza psicologica”, ha confessato la moglie di Fedez che, in queste ore, è finita al centro della bufera mediatica per aver evitato alcune domande sui testi misogini scritti in passato da suo marito. L’influencer tornerà a parlare della questione via social? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più.