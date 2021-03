Chiara Ferragni ha risposto alle numerose polemiche riguardanti il suo perfetto make up durante la nascita della figlia Vittoria.

Chiara Ferragni ha risposto alle numerose polemiche riguardanti le foto della nascita di sua figlia Vittoria (dove l’influencer appariva perfettamente truccata nonostante avesse appena partorito).

Chiara Ferragni replica alle critiche

“Stavo leggendo un po’ dei vostri commenti però ragazzi..

secondo voi io mi trucco per andare a partorire?”, ha chiesto Chiara Ferragni ai fan dei social, come sempre stupita delle numerose polemiche nei suoi confronti (per i motivi più disparati). Come nel caso del suo primo figlio, Chiara Ferragni ha condiviso sui social alcuni scatti degli attimi che hanno seguito la nascita della sua seconda figlia, Vittoria Lucia Ferragni, e in tanti non hanno potuto fare a meno di notare che l’influencer apparisse perfettamente truccata.

Dopo il commento del makeup artist Manuel Mameli, lei stessa ha svelato che si sarebbe recata alla clinica Mangiagalli in tarda serata – quando sono iniziate le contrazioni – restando vestita e truccata come il giorno prima (quando aveva svolto un servizio fotografico per motivi di lavoro).

“Stavo facendo un lavoro lunedì pomeriggio, verso le sei.. alle nove ho cominciato ad avere delle contrazioni e il mio dottore mi ha detto di andare lì subito, quindi non è che mi sono messa a struccarmi etc.

Sono andata com’ero vestita e com’ero pettinata. Avevo un glam top che ha resistito tutto il parto, quindi fa super ridere”, ha spiegato l’influencer, aggiungendo dettagli sulla nascita della piccola Vittoria (che, a quanto pare, sarebbe nata dopo appena 4 ore di travaglio.