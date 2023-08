Chiara Ferragni rimprovera il marito Fedez perché è venuta in foto con gli ...

Chiara Ferragni ha “cazziato” di nuovo Fedez. “Pubblica sempre foto così”, è lo sfogo-rimprovero dell’imprenditrice digitale e influencer, che ridendo e scherzando gela il marito nelle sue storie.

Due foto naturali e con gli occhi chiusi che rischiano di rovinare una costosissima e invidiabile vacanza da sogno a Ibiza, che non tutte le famiglie (quelle meno felici) possono permettersi.

Chiara Ferragni ha rimproverato Fedez

Sappiamo quasi tutto delle vacanze a Ibiza e del soggiorno nella Isla. Del resto la vita dei Ferragnez è come una serie sui social, dove tutto sembra apparentemente sereno e invece non manca l’alta tensione e il colpo di scena.

Da giorni la coppia intrattiene gli attentissimi followers con foto, reel, storie, post di paesaggi da sogno e comfort di ogni tipo, ma anche momenti di vita privata condivisi con il pubblico. E proprio le foto sembrano diventate ancora una volta il pomo della discordia della coppia, irrompendo la quieta apparente della trama del film.

Questa tensione sottile e palpabile si evince dalle ultime storie pubblicate sul profilo Instagram. Chiara Ferragni ha rimproverato il marito per alcune immagini diffuse sul profilo.

Le foto della discordia

La Ferragni ha così postato due sue storie riprendendo alcuni scatti realizzati e condivisi dal marito Fedez. Le storie sono accompagnate da messaggi ironici, al sapore di ramanzina. Della serie: io e te facciamo i conti dopo.

Scrollando queste storie si parte con un primo messaggio che accompagna una delle foto pubblicata dal marito: “Fede che pubblica sempre foto in cui sono venuta bene”.

Poi parte la successiva storia che riprende un altro scatto accompagnato dal commento della moglie: “Anche qui, io stupenda”.

In entrambi gli scatti incriminati Chiara Ferragni appare con gli occhi chiusi e sembra essere stata fotografata a sua insaputa. Insomma, un sacrilegio per una donna costantemente controllata e ossessionata dalla perfezione dei riflettori, che non sembra gradire momenti di spontanei di vita quotidiana.

Il quadretto di famiglia perfetto sembra ancora una volta scricchiolare, proprio come accadde nella estemporanea diretta del palco di Sanremo con il fatalissimo bacio di Rosa Chemical.