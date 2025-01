Chiara Ferragni rinviata a giudizio per il "pandoro gate"

Milano, 29 gen. (askanews) – Chiara Ferragni è stata rinviata a giudizio con l’accusa di truffa continuata e aggravata per il cosiddetto “pandoro gate”, la sponsorizzazione del “Pandoro Balocco Pink Christmas” e delle “Uova di Pasqua Chiara Ferragni”. Secondo l’accusa i prodotti sarebbero stati promossi lasciando intendere che i soldi dell’acquisto, nel caso del Pandoro, sarebbero serviti a comprare un macchinario per i bambini malati di tumore, ma la somma in realtà era già stata stanziata. Una cifra dunque non correlata ai profitti.

Citati a giudizio anche gli altri 3 protagonisti del caso: Fabio Damato, ex braccio destro dell’influencer, Alessandra Balocco, presidente e ad dell’omonima azienda dolciaria piemontese, e Francesco Cannillo, patron di Dolci Preziosi.

“Credevo sinceramente che non fosse necessario celebrare un processo per dimostrare di non aver mai truffato nessuno – è stato il commento di Ferragni – Dovrò purtroppo convivere ancora del tempo con questa accusa, che ritengo profondamente ingiusta, ma sono pronta a lottare con ancora maggiore determinazione per far emergere la mia assoluta innocenza”.

La prima udienza è fissata per settembre.