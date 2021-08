Chiara Ferragni sbarca a Capri: pioggia di critiche per l’outfit

Chiara Ferragni è arrivata a Capri ma il suo outfit non è piaciuto ai fan dei social.

Chiara Ferragni si è attirata contro una valanga di critiche per il look da lei sfoggiato dopo il suo arrivo a Capri insieme alla famiglia.

Chiara Ferragni: il look e le polemiche

Capelli raccolti, trucco argentato, jeans a vita alta e un corsetto argentato in tricot: Chiara Ferragni è pronta a incantare Capri, ma la scelta del suo reggiseno ha finito per scatenare le critiche e l’ironia della rete.

“Ho delle presine uguali”, ha ironizzato qualcuno sui social in merito al capo d’abbigliamento sfoggiato dall’influencer. Apparentemente Chiara Ferragni non sembra dar peso a questo genere di critiche, e infatti sui social non ha replicato né ha ironizzato a sua volta su quanto affermato dai suoi detrattori.

L’influencer si sta godendo un periodo di meritato relax in compagnia del marito Fedez e dei figli, Leone e la piccola Vittoria, che nei giorni scorsi ha compiuto 5 mesi.

Chiara Ferragni: le vacanze

La famiglia ha trascorso giornate all’insegna dell’amore e del relax in Sardegna, dove hanno pernottato in yacht e in alcuni resort di lusso. Come sempre non sono mancate le polemiche sui social: Chiara Ferragni è stata accusata dai sardi di aver prelevato dalla spiaggia alcune conchiglie (che in realtà le erano state donate da un fan e messe appositamente in uno scrigno). La questione ha scatenato una bufera e in tanti hanno preteso che l’influencer restituisse le conchiglie e le riportasse in spiaggia.

Chiara Ferragni: i prossimi progetti

Tra gli impegni lavorativi e il tempo trascorso insieme ai figli, sembra che l’influencer e suo marito avranno presto il loro bel da fare con un trasloco: la coppia ha infatti annunciato di aver acquistato un nuovo appartamento tutto per loro nel quartiere di CityLife a Milano. La casa in cui due sono attualmente – in affitto – era decisamente troppo “piccola” per le esigenze della famiglia che adesso è cresciuta.

“Il building è in costruzione, i nostri appartamenti saranno pronti per la metà del 2022, tra giugno e settembre”, aveva dichiarato l’influencer, e ancora: “Stiamo benissimo ma ora abbiamo trovato la casa dei nostri sogni”. I fan non vedono l’ora di conoscere nuovi dettagli sul lussuoso appartamento da lei acquistato insieme a Fedez e chissà quali altre novità riserverà per loro il futuro.