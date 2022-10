Chiara Ferragni senza reggiseno al ristorante: bufera sui social

Chiara Ferragni è stata travolta da una valanga di critiche per il look da lei sfoggiato durante un pranzo in un ristorante.

Chiara Ferragni: le critiche

Chiara Ferragni è tornata ancora una volta a scatenare polemiche e commenti per via di un look da lei sfoggiato durante un comune pranzo di famiglia.

L’influencer ha indossato jeans e camicia a quadri e, sotto di essa, ha sfoggiato una t-shirt bianca senza reggiseno (e che lasciava intravedere senza sforsi d’immaginazione in suoi capezzoli).

In tanti sui social l’hanno aspramente criticata ma lei questa volta ha preferito non replicare. In passato l’influencer ha affermato di essere una donna “che veste come le pare” e più volte ha sostenuto tematiche femministe anche in relazione al suo modo di vestire.

“Per fortuna ho un marito che capisce che una donna è libera di mostrarsi come meglio crede e questa penso che dovrebbe essere la norma per ogni uomo, non l’eccezione”, ha anche dichiarato via social.

Chiara Ferragni: la nuova casa

Oltre alle importanti novità lavorative in arrivo Chiara Ferragni e Fedez sono più uniti e felici che mai perché presto potranno trasferirsi in una nuova casa. Lei e il rapper hanno infatti acquistato un lussuoso appartamento a CityLife e di recente i due si sono mostrati sul cantiere (senza nascondere ai fan gli scatti della piscina privata presente nello stabile).

In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla vita privata della coppia che di recente ha anche ammesso di volere un terzo figlio.