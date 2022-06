Chiara Ferragni senza veli e coperta solo da schiuma: la foto

Chiara Ferragni ha sedotto i fan dei social con un sensuale scatto in cui è ritratta senza veli.

Chiara Ferragni senza veli

Chiara Ferragni ha aperto la stagione estiva con uno scatto bollente: nella foto l’influencer è ritratta in piedi, in una vasca da bagna, coperta solo da un po’ di schiuma.

La foto ha rapidamente fatto il giro dei social e in tanti tra i suoi fan le hanno fatto i complimenti per il suo fisico statuario. Ovviamente non sono mancate anche le critiche dei detrattori che, come sempre, hanno avuto da ridire sulla “decenza” delle foto proposte dalla moglie di Fedez. Lei per questa volta ha preferito non replicare alle critiche.

Sanremo 2023

L’ultima settimana è stata ricca di emozioni per Chiara Ferragni: Amadeus ha infatti annunciato in diretta tv che sarà conduttrice a Sanremo 2023 per la prima e l’ultima serata della kermesse. L’influencer ha condiviso la sua gioia per la notizia con i fan e in tanti non vedono l’ora di sapere quali sorprese riserverà al pubblico durante la sua partecipazione alla famosa kermesse.

Da anni si vociferava di questa eventualità ma poi, a causa di impegni di lavoro e della sua seconda gravidanza, l’influencer aveva sempre dovuto rinunciare a prendere parte all’evento (anche solo tra il pubblico).