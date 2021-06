Chiara Ferragni si vaccina: il messaggio su Instagram

Chiara Ferragni si è finalmente vaccinata contro il coronavirus. La bellissima influencer, ha ricevuto la prima dose e ha fatto un post su Instagram.

In attesa che, a partire dal 3 giugno 2021, la campagna vaccinale contro il Covid-19, possa essere aperta a tutta la popolazione italiana, senza distinzione d’età, le somministrazioni procedono a gonfie vele. In tutte le regioni d’Italia, infatti, sono sempre di più le persone che hanno ricevuto almeno una delle dosi di vaccino.

Ovviamente, anche molti personaggi famosi, in televisione e sui social, hanno ricevuto il vaccino. Nella giornata di oggi, 2 giugno 2021, anche Chiara Ferragni lo ha avuto. Insomma, per la famosissima e bellissima influence famosa in tutto il mondo, è arrivato il tanto agognato momento della vaccinazione contro il Covid. La Lombardia, regione in cui vive insieme al marito Fedez e ai suoi due figli, infatti ha aperto le vaccinazioni contro il Covid-19 agli under 40, e Chiara Ferragni ha subito approfittato dell’opportunità per iniziare il suo processo di immunizzazione dal virus.

Chiara Ferragni e il vaccino anti covid

L’emozione e la gioia di questo momento è stata, ovviamene, enorme. Chiara Ferragni ha ricevuto la prima delle due dosi di vaccino. Non è dato sapere ancora, però, quale, tra le marche di vaccini che si somministrano, abbia ricevuto. Come sempre accade, Chiara ha voluto condividere questo momento che aspettava da davvero tanti mesi con tutti i suoi miliardi di follower che la seguono quotidianamente.

Un lungo messaggio, sotto una serie di scatti, hanno accompagnato il post che ha caricato sul suo profilo Instagram.

Il post di Chiara Ferragni su Instagram

“Un momento emozionante che sembrava così lontano e finalmente è successo: ricevere la prima dose di vaccino contro il Covid. Dopo più di un anno di isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso il ritorno ad una vita normale. Vacciniamoci tutti!”. Queste sono state le parole di Chiara Ferragni pubblicate sotto il suo post su Instagram. Insomma, da queste parole si può evincere la gioia, l’emozione e la felicità del momento. Anche se con le dovute precauzioni ed accortezze, insomma, un primo passo verso la normalità tanto desiderata è stato compiuto.

I like al post di Chiara Ferragni

Come sempre accade, il post pubblicato su Instagram ha raggiunto in pochissimi minuti milioni di Like. Tanti sono stati i commenti, tutti positivi ovviamente. Non sono mancati, inoltre, molti like da parte di diversi personaggi famosi. Tra questi, Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, la band Pinguini Tattici Nucleari e la campionessa di scherma Bebe Vio.