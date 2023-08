Chiara Ferragni ha rotto il silenzio e ha commentato le voci che la vedono ad un passo dall’addio a Fedez. L’imprenditrice e il marito non si stanno affatto lasciando, anzi.

Chiara Ferragni smentisce la rottura con Fedez

Qualche giorno fa, Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso una foto delle loro vacanze. I due si stanno godendo l’ennesima vacanza, questa volta a Ibiza, e hanno postato uno scatto che li vede al tramonto, mentre si scambiano un bacio. A didascalia, la scritta “Ciao amore“. Queste due paroline sono bastate per dare il via ad un chiacchiericcio su una probabile rottura. Chiara, stanca di leggere teorie assurde, ha rotto il silenzio.

Le parole di Chiara Ferragni

Con un video affidato a TikTok, la Ferragni ha dichiarato:

“Ieri ho fatto questa bellissima escursione con Fede. Ci hanno scattato questa foto molto romantica al tramonto mentre ci baciamo. Lui l’ha pubblicata e ha scritto come caption ‘Ciao amore’. E oggi vedo mille articoli che vedono questo ‘Ciao amore’ come un addio. Ma in che senso? Vi sembra normale? Non riesco a capire”.

Chiara non ha torto: anche basta alle teorie complottiste

In effetti, Chiara Ferragni non ha torto. Come si può parlare di rottura davanti ad uno scatto di un bacio al tramonto con scritto “Ciao amore”? Le teorie complottiste hanno stancato, e non poco.