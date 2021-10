Chiara Ferragni sull’Orient Express: quanto costa una notte sul treno

Chiara Ferragni ha raccontato ai fan il suo viaggio a bordo dell'Orient Express. Il suo costo è da capogiro.

Per motivi di lavoro Chiara Ferragni si è recata a Venezia e a Parigi, ma questa volta non ha deciso di prendere l’aereo e ha optato invece per l’Orient Express, il lussuoso treno che ha ispirato uno dei libri di maggior successo di Agatha Christie.

Chiara Ferragni: l’Orient Express

Chiara Ferragni ha mostrato il suo viaggio a bordo dell’Orient Express, uno dei treni più lussuosi del mondo. Costruito nel 1883, inizialmente il treno ricopriva solo la tratta Parigi, Vienna, Costantinopoli e solo nel 1919 la tratta è diventata comprensiva dell’Italia (toccando Milano, Venezia e Trieste). A bordo del treno è possibile usufruire di cabine extralusso: nelle 17 sfarzose carrozze in stile vittoriano è presente una sala con pianoforte e sono presenti stewart disponibili h24 e capaci di parlare ben 4 lingue.

Inoltre i pasti offerti dallo speciale “hotel su binari” sono degni dei migliori ristoranti stellati e l’unico obbligo da parte dei passeggeri è quello di rispettare il dress code.

Nonostante i servizi a dir poco lussuosi riservati ai clienti dell’Orient Express, il costo di un viaggio a bordo del treno è a dir poco da capogiro: la tratta più economica è quella diurna Parigi-Londra, che ha un costo di 800 euro.

C’è poi la tratta Venezia-Parigi, quella scelta dall’influencer, che comprensiva di pasti si aggira attorno ai 2.500 euro a notte. La tratta Istanbul-Bucarest-Budapest-Venezia si aggira invece attorno agli 8.600 euro.

Chiara Ferragni: il viaggio

Attraverso i social Chiara Ferragni non ha mancato d’immortalare il viaggio a bordo dell’Orient Express e alcuni dei suoi look. Per l’occasione l’influencer ha presentato in anteprima la sua prima linea di gioielli.

La collezione di gioielli è divisa in Bossy Chain e Heart Collection e sarà presentata sul mercato tra pochissimi giorni (il 25 ottobre).

Chiara Ferragni e Fedez: i figli

Mentre l’influencer è diretta a Parigi per motivi di lavoro, suo marito Fedez è rimasto a Milano insieme ai loro due bambini, Leone e Vittoria. La coppia ha una tata che li aiuta a badare ai bambini e Chiara Ferragni ha anche svelato di aver scelto di vivere a Milano per poter contare sul supporto della famiglia. Spesso ad aiutare la coppia nelle faccende domestiche è il padre di Fedez, Franco Lucia, che è rimasto con loro anche durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus.