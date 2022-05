Chiara Ferragni ha svelato in anteprima il nome del primo figlio di sua sorella Francesca.

Chiara Ferragni ha commesso un terribile scivolone al baby shower di sua sorella Francesca e ha svelato in anteprima quale sarà il nome del bebè.

Chiara Ferragni: il nome del nipote

Chiara Ferragni e sua sorella Valentina hanno organizzato uno stupendo baby shower per la sorella Francesca, che si appresta a diventare mamma per la prima volta.

Al momento dei regali la famosa influencer e moglie di Fedez ha letto tra le lacrime una commovente lettera per sua sorella e, senza volerlo, ha svelato in anteprima il nome di quello che sarà il suo nipotino, ossia Edoardo detto “Edo”.

“Auguro a te e Riky di godervi ogni momento fino in fondo perché quando Edo sarà con voi la vita avrà un sapore e un significato nuovo”, ha dichiarato Chiara Ferragni svelando in anteprima il nome del bebè in arrivo.

La lettera a Francesca Ferragni

Durante il Baby Shower per sua sorella Francesca, Chiara Ferragni ha letto ad alta voce una commovente lettera che aveva preparato per lei nei giorni scorsi.

“Ciao sorellina, non sai quanta emozione nel pensare che tra pochissimo diventerai anche tu una mamma. Sei stata la mia prima amica e confidente, quella con cui ho provato qualsiasi esperienza [..]”, ha dichiarato l’influencer visibilmente emozionata. I fan sono in trepidante attesa di sapere quando Francesca darà finalmente alla luce il suo bambino e in tanti tra i fan sui social le hanno fatto i loro auguri e le loro congratulazioni.