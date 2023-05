Disponibili su Amazon Prime Video a partire dal 18 maggio, sono finalmente usciti gli episodi della nuova stagione di The Ferragnez. Ecco i retroscena della serie-documentario sulla coppia più spiata d’Italia.

Il retroscena nelle parole di Chiara

Chiara ha raccontato così: «Una delle parti che preferisco di The Ferragnez è fare terapia di coppia con mio marito Fedez. Durante una delle sedute, il terapista ci ha chiesto di scrivere una breve lettera per spiegare perché siamo innamorati l’uno dell’altra, è onestamente uno dei ricordi più emozionanti della serie. Spesso ci capita di dare per scontato le persone che vediamo tutti i giorni, e invece è così importante fermarci ed essere grati anche delle cose più normali».

Il ricordo della malattia

«Quest’ultimo anno ci ha messo alla prova. Poi è arrivata quella diagnosi, ed è stato come se il tempo si fosse fermato. Il mio solo pensiero all’inizio è stato quello di darti forza: avevo una paura fottuta di perderti e di dover pensare a una vita senza di te. Percepivo quanto soffrivi a vedere i nostri bimbi perché avevi paura che quelli potessero essere i nostri ultimi istanti insieme, e io condividevo quella paura con te. In quel momento mi sono ripromessa che, se avessimo avuto un’altra chance insieme, non l’avremmo mai sprecata. Ed è proprio così che stiamo facendo», dice sempre Chiara mentre Federico scoppia in lacrime, subito dopo decidono di stringersi in un abbraccio.