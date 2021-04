Chiara Ferragni torna in ufficio: il look fluo e la borsa da 16mila euro

Chiara Ferragni ha sfoggiato sui social un look a dir poco mozzafiato e una borsetta dal costo di 16mila euro.

Dopo la nascita della piccola Vittoria Chiara Ferragni è tornata in ufficio sfoggiando un look perfetto per la primavera e una borsetta dal costo a dir poco esagerato.

Chiara Ferragni: il look

A poco meno di un mese dalla nascita della sua seconda figlia, Vittoria Lucia Ferragni, Chiara Ferragni è tornata per qualche ora nel suo prestigioso ufficio, e ovviamente non ha mancato di condividere con i fan il suo look.

Per l’occasione l’influencer ha scelto una giacca verde fluo di The Attico con un crop top a righe sulle stesse tonalità. Per finire l’influencer ha indossato dei jeans strappati Levi’s e le sneakers della sua collezione. Ad attirare l’attenzione dei fan però è stata soprattutto la borsetta: si tratta della famigerata Kelly di Hermès, modello Leather da 25cm in giallo fluo, il cui prezzo è di ben 16mila euro.

Non è la prima volta ovviamente che Chiara Ferragni attira l’attenzione con borse dal valore di capogiro, e i fan sono a conoscenza delle numerose borse di Hermès facenti parte della collezione dell’influencer. Sui social il look è stato promosso a pieni di voto dai tanti fan di Chiara Ferragni che, dopo la nascita della piccola Vittoria, non vedono l’ora di sapere quali saranno le prossime conquiste dell’influencer.