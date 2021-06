Chiara Ferragni “troppo hard”: le critiche social all’influencer cremonese

Un post decisamente troppo provocante di Chiara Ferragni ha scatenato la reazione dei fan sui social: ecco cos'è successo nel dettaglio

I Ferragnez stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza nella splendida cornice ligure di Portofino, come ampiamente documento dai loro profili social. Così, dopo la gaffe romantica di Fedez, anche Chiara Ferragni non è stata esente da critiche. Nello specifico, le nuove stilettate dei fan sono giunte a seguito di uno scatto della bella influencer cremonese, immortalata in un precisa posa in costume.

Con lo sguardo nascosto dagli occhiali scuri, coda di cavallo e un micro bikini fiorato, Chiara è dunque apparsa sulla barca in una posa ritenuta da alcuni troppo audace.

Chiara Ferragni troppo hot

“Posa poco elegante” è stato dunque uno dei tanti commenti rivolti allo scatto della Ferragni in bikini e con le gambe allargate. Se molti la apprezzano in versione sensuale, tuttavia in questo caso è stata ravvisata in lei una certa “mancanza di stile”.

A onor del vero qualcuno ha anche precisato di non potersi permettere di fare altrettanto…

Nell’impossibilità di accontentare tutti, mamma Chiara ha continuato a condividere le foto del suo fine settimana nonché del suo brand estivo.

Mostrando dunque le indiscutibili bellezze di Portofino e della spettacolare baia di San Fruttuoso, tra vedute mozzafiato e tappeto di petali bianchi e rossi non si è fatta mancare una cena super romantica col caro maritino Fedez.