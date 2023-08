Chiara Ferragni, un errore grammaticale sul sito non sfugge ai fan: la polemica nasce in un lampo.

Chiara Ferragni è una grande imprenditrice, ma dovrebbe scegliere meglio i suoi collaboratori. Sul suo sito è apparso un errore grammaticale che non è sfuggito ai fan più attenti.

Chiara Ferragni: l’errore grammaticale sul sito

La grammatica italiana è importantissima, ma non si studia mai abbastanza. A scivolare sulla cosiddetta buccia di banana è stata anche Chiara Ferragni, prima influencer italiana a sfondare all’estero poi diventata imprenditrice a tutto tondo. Nelle ultime ore, infatti, sta facendo parecchio discutere l’errore apparso sul suo sito: “AQUISTA ORA“.

Chiara Ferragni: “AQUISTA ORA” non sfugge

La nuova linea Chiara Ferragni Back to School, nata in collaborazione con lo storico brand Pigna, è stata presentata sui social dalla stessa imprenditrice. Accedere al sito è semplicissimo ed è proprio qui che l’errore grammaticale è servito: “AQUISTA ORA” invece che “ACQUISTA ORA“.

L’errore è corretto, ma il dubbio resta

Molto probabilmente, l’errore apparso sul sito di Chiara è dovuto ad una semplice svista. Eppure, una domanda sorge spontanea: non è assurdo che una linea prodotta appositamente per la scuola venga proposta in acquisto con un scivolone grammaticale considerato enorme? Un po’ come qual è, infatti, acquista è una delle parole che, italiani e non, scrivono in modo sbagliato più assiduamente.