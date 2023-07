Dopo un altro anno intenso passato tra i mille impegni di lavoro da imprenditrice digitale, gli eventi glamour e il lancio della seconda stagione di The Ferragnez, Chiara Ferragni si sta godendo in questi giorni un po’ di meritato relax, per ora senza Fedez, nelle magnifiche isole Eolie. La sua è ovviamente una vacanza non per tutte le tasche, ecco quanto potrebbe avere speso.

Chiara Ferragni in vacanze alle Eolie in catamarano: quanto può costare un tour simile?

A fare i conti in tasca all’imprenditrice digitale per eccellenza ci si è messo Fanpage. L’influencer è in questi giorni a bordo di un catamarano, il mezzo perfetto per girare le isole siciliane in tutta tranquillità, lontano da sguardi indiscreti e fan invadenti alla ricerca di un selfie. Sappiamo dunque che Chiara Ferragni si trova a bordo di uno dei mezzi della Magic Sailing Charter, azienda che si occupa del noleggio di imbarcazioni che propone ai suoi clienti varie rotte, tra cui mini crociere sulle Egadi e sulla Costiera Amalfitana.

Sembra dunque che Chiara Ferragni e i suoi amici abbiano scelto per l’occasione un modello Lagoon 50 Thor, una barca con 5 cabine doppie in grado di ospitare fino a 10 persone. Il giro su questa nave, della durata di circa una settimana, viene venduto sul sito dell’azienda a 13.400 euro. Non è dato sapere, in ogni caso, se Chiara Ferragni abbia selezionato proprio questo pacchetto oppure un tour personalizzato, magari ancor più caro. Quel che è certo è che un viaggio simile non è certo alla portata di qualunque “comune mortale”.