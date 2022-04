Chiara Ferragni, Vittoria le prepara il caffè: il filmato, ovviamente condiviso sui social, è virale.

La piccola Vittoria, seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, cresce ogni giorno di più. La bimba sta imparando a camminare da sola e, nelle ultime ore, si è improvvisata anche barista e ha preparato il caffè per la sua mamma.

Il video, ovviamente condiviso sui social, ha fatto il pieno di like.

Chiara Ferragni: Vittoria le prepara il caffè

Lo scorso marzo, la piccola Vittoria ha compiuto un anno. Il compleanno della bambina è stato festeggiato in un’atmosfera tesa, che vedeva papà Fedez in procinto di entrare in ospedale per essere sottoposto ad un delicato intervento al pancreas. Fortunatamente, tutto è andato per il meglio e Federico Lucia, dopo alcuni giorni di ricovero, è tornato a casa dalla sua famiglia.

Leone e Vittoria lo hanno accolto come se fosse un supereroe e stanno trascorrendo molto tempo con lui. Ovviamente, i bambini non dimenticano di stare vicino anche a mamma Chiara. Vittoria, addirittura, le prepara il caffè al mattino.

Il video di Vittoria in versione barista piace ai fan

Una vera e propria barista in erba: questo hanno pensato i fan quando hanno visto Vittoria preparare il caffè a mamma Chiara.

La piccola, ovviamente, sta giocando e, probabilmente, non si rende conto di ciò che sta facendo. Ha soltanto un anno, per cui è possibile che stia prendendo la cosa come un semplice gioco. “Vitto mi aiuta a fare il caffè la mattina (ovviamente non lo sta bevendo)“, ci ha tenuto a precisare la Ferragni prima di ritrovarsi sommersa dalle critiche.

Vittoria è una bimba molto sveglia

Come tutti i secondi figli, anche Vittoria segue Leone passo passo e apprende da lui come se fosse una spugna.

Non a caso, è una bambina molto sveglia per avere solo 1 anno. Sta muovendo i primi passi, ha imparato a fare il caffè e, dulcis in fundo, inizia a fare i primi dispetti a mamma e papà. Nelle ultime ore, ad esempio, ha capito che togliere la terra dai vasi che ci sono in casa è un passatempo super divertente.