Chiara Ferragni vuole George Clooney come vicino e condivide le foto della piscina, quella che l’influencer vorrebbe sarà immensa ed immersa nel verde di una villa a Como. L’imprenditrice non è paga del Festival di Sanremo 2023 da record, anzi, vuole capitalizzare la sua partecipazione si successo ed ha incantiere progetti immobiliari. In primis la sua nuova casa a Milano, che è in costruzione in una delle prossime residenze di City Life.

Chiara Ferragni vuole Clooney come vicino

L’abitazione è prossima alle finiture da quanto si apprende. Ma non è finita: la Ferragni e suo marito Fedez sarebbero interessati ad una villa sul Lago di Como, destinazione molto amata dalla famiglia di Chiara Ferragni. E quella villa si trova esattamente di fronte a quella di George Clooney. Ci sono delle immagini condivise di recente dalla Ferragni per le quali la villa sul lago potrebbe essere presto realtà. Pare che possa essere dotata di una piscina “immersa nel verde in fase di realizzazione”.

Il dubbio: per la villa a Como o per Milano?

E il nodo di Chiara adesso pare sia il design della piscina della sua nuova casa. In realtà Fanpage spiega che “non sappiamo se l’immagine d’ispirazione sia destinata alla piscina del suo nuovo attico a Milano o di una possibile villa sul lago di Como”. Ci sono grandi vasi, panchine, pietra, pavimentazioni e circolano anche “dettagli da cui si desume che “la casa non avrà una piscina privata ma condominiale”.