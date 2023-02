Chiara Francini: chi è l'attrice e co-conduttrice di Sanremo 2023

La splandida attrice toscana Chiara Francini sarà la co-conduttrice di Sanremo 2023 nella quarta serata del Festival, quella di venerdì 10 febbraio.

Chi è Chiara Francini

La Francini è nata il 20 dicembre 1979 a Firenze, ma è cresciuta a Campi Bisenzio. I suoi studi di recitazione sono iniziati al Teatro della Limonaia a Sesto Fiorentino.

Il suo talento la porta in poco tempo al cinema e sul piccolo schermo. Tra i film in cui ha recitato c’è Maschi contro femmine e Femmine contro maschi di Fausto Brizzi. In seguito ha recitato anche ne La peggior settimana della mia vita di Alessandro Genovesi.

In tv è stata amata e apprezzata dal pubblico per aver interpretato Bea in Tutti pazzi per amore e l’affascinante Perla in Non dirlo il mio capo.

Cosa porterà sul palco di Sanremo

La bellissima attrice ha dichiarato che nel suo monologo parlerà di “esseri umani”. Ha inoltre affermato che non è a suo agio nei panni della cantante e che non può prevedere cosa accadrà sul palco del Festival. La Francini ha poi affermato che si affiderà all’esperienza e alla professionalità del direttore artistico Amadeus.

Che abiti indosserà la Francini

Per il suo look Chiara Francini ha fatto sapere che indosserà un outfit che rispecchierà la sua personalità e che cercherà «di essere il più bellina possibile»

Nel frattempo è apparsa sulla copertina di Chi con un abito di Alberta Ferretti. A completare il suo outfit calzature Casadei, gioielli di Crivelli e guanti Gucci.

Lo stylist che si è occupato del suo outfit è stato Andrea Mennella.

