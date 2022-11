Chiara Francini: “Dopo 17 anni con lo stesso uomo, si tr**a davvero poco”

Chiara Francini ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia con Fredric Lundqvist, a cui è legata da 17 anni.

Con la nuova stagione di Drag Race Italia Chiara Francini si è raccontata senza filtri e ha svelato qualche retroscena sulla sua storia d’amore con Fredric Lundqvist, l’ex calciatore con cui fa coppia fissa da 17 anni.

Chiara Francini e Fredric: la confessione

Chiara Francini è un’attrice e conduttrice di successo ma la sua vita privata è sempre rimasta lontana dalle telecamere. In vista dell’inizio della nuova stagione di Drag Race Italia, la conduttrice ha confessato al Messaggero alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Fredric Lundqvist, l’ex calciatore svedese con cui fa coppia fissa da ben 17 anni. “Non ho mai avuto storie con registi, produttori, attori… Sono tutti egotici. Sono un’operaia del mondo dello spettacolo.

Sto sempre con i piedi per terra e poi non bevo, non fumo. Il sesso? Dopo diciassette anni con lo stesso uomo, ormai si tromba davvero poco”, ha confessato Chiara Francini, che con il suo compagno si divide tra l’Italia e la Svezia e non sembra aver mai pensato alle nozze.

In passato sul conto dell’ex calciatore (che oggi gestisce una società che si occupa di sicurezza) Chiara Francini aveva detto: “È un uomo estremamente ironico, ma anche silenzioso, molto attento, riservatissimo.

Viviamo insieme da 16 anni, ma il matrimonio è un giorno in cui ci si sente principessa… però io mi sento principessa tutti i giorni”. In tanti si chiedono se sulla storia tra i due emergeranno ulteriori particolari ma al momento sembra che la conduttrice continui a proteggere il suo riserbo.