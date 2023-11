Vincenzo Gualzetti e Gino Cecchettin si sono sentiti per telefono. Sono i padri di due ragazze, Chiara e Giulia, che sono state brutalmente uccise da due ragazzi apparentemente innocui.

Chiara Gualzetti, il padre: “Ho chiamato il papà di Giulia Cecchettin”

Vincenzo Gualzetti e Gino Cecchettin sono uniti dal terribile dolore dell’omicidio delle loro figlie, Chiara e Giulia, uccise da due ragazzi apparentemente innocui. “Quando ho sentito che la prima coltellata a Giulia Cecchettin era stata inferta alla nuca, il dolore è riemerso in tutta la sua forza, ho dovuto chiudere quello che stavo leggendo, non ce l’ho fatta a proseguire. Anche alla mia Chiara il primo colpo è stato dato alla nuca” ha dichiarato Vincenzo Gualzetti, come riportato dal Corriere della Sera. L’uomo ha parlato davanti agli studenti del Salvemini di Casalecchio, a Bologna, riuniti in occasione delle giornata del 25 novembre. Ha raccontato la storia di Chiara, 15enne uccisa a Monteveglio il 27 giugno 2021 dall’amico di soli 16 anni.

“Ho scritto subito un messaggio al padre di Giulia Cecchettin e poi ho telefonato a Daniela, la mamma di Michelle Causo, e ad altri; ho scoperto che eravamo tutti nella stessa situazione, perché la morte di Giulia ci ha fatto rivivere quel dolore, ha risvegliato qualcosa che proviamo a sopire in qualche modo. È impensabile per un genitore che un figlio non faccia più ritorno a casa” ha dichiarato. Purtroppo i genitori delle vittime di femminicidio stanno aumentando. Vincenzo ha già fondato un’associazione per gli adolescenti in nome di Chiara e sta pensando a come non disperdere la vicinanza con gli altri. “Stavo pensando in questi giorni, soprattutto dopo il caso di Giulia, di contattare tutte le persone che, a partire da quest’anno ma andando anche indietro negli anni, hanno perso una figlia in questo modo. Vorrei che insieme chiedessimo un incontro con qualcuno del Parlamento, poi io comunque continuo la mia battaglia con il mio legale per ottenere giustizia” ha spiegato.

Chiara Gualzetti, le parole del padre: “Il mio invito è a parlare con i genitori”

Vincenzo Gualzetti ha raccontato la storia della figlia Chiara agli studenti, ma si è dovuto interrompere più volte a causa del dolore. “Chiara è morta il 27 giugno del 2021 e il 2 luglio di quest’anno, a causa del dolore, ho perso anche mia moglie. Ma Chiara non è stata la vittima di un rapporto malato, si è fidata di un amico. Nessuno si era reso conto di questa situazione così grave, l’assassino di Chiara frequentava case e amici, ha nascosto bene la sua personalità. Ma io a voi oggi voglio dire una cosa importante e continuerò a dirla: ricordatevi sempre che, qualsiasi cosa possa succedere, l’unico aiuto serio che i ragazzi possono ricevere è quello dei genitori, il mio invito è a parlare con i genitori, sono gli unici che vi possono davvero aiutare, ragazzi” ha dichiarato.

Chiara è stata descritta come una ragazza che “sapeva farsi voler bene da tanti, ha lasciato un ottimo ricordo“. “Era stata presa di mira dai compagni di classe, è stata vittima di bullismo per la sua ingenuità. Credo che Chiara fosse molto buona e volesse in qualche modo aiutare il suo assassino. Quando ho sentito della morte di Giulia Cecchettin, mi è sembrato di rivivere quello che è successo due anni fa con Chiara. La freddezza con cui vengono commessi questi omicidi è impressionante, perché la violenza si scatena su persone che non possono difendersi” ha dichiarato Martina, amica di Chiara Gualzetti.