Chiara Maci e Filippo La Mantia si sono lasciati?

La relazione tra la food blogger Chiara Maci e lo chef Filippo La Mantìa sarebbe giunta al capolinea. La notizia è stata data dal settimanale Diva e Donna. I due sono genitori del piccolo Andrea di 4 anni e nato nel 2018.

Chiara Maci La Mantia, cosa sappiamo sulla loro separazione

La notizia di una loro possibile rottura era nell’aria già da qualche tempo. Stando a quanto informa la testata, la coppia non starebbe più insieme già da qualche mese. Ad ogni modo, pare che i due avrebbero scelto di mantenere nel silenzio la vicenda anche per via della presenza del loro figlio più piccolo ancora in tenera età.

Chi sono Chiara Maci e Filippo La Mantìa

Insieme dal 2016, Chiara Maci e Filippo La Mantìa sono divisi prima di tutto dalla importante differenza di età: lei infatti, classe 1983, ha 38 anni, mentre lui ne ha 61.

I due hanno inoltre collaborato anche professionalmente: la coppia è autrice del libro “Ma tu come la fai la caponata?” edita da Harper&Collins. La food blogger è anche madre di Bianca nata nel 2014 da una relazione precedente della quale si conoscerebbe poco.