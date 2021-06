Chiara Maci e il primo bagno: lasciatemi i miei rotolini

Chiara Maci, una delle prime foodblogger in Italia ha iniziato la sua estate pubblicando un messaggio importante

La food blogger e conduttrice ha iniziato la sua estate a Roseto degli Abruzzi condividendo una sua foto senza filtri

Il messaggio trasmesso

Chiara ha condiviso una sua foto in bikini scrivendo “Lasciatemi tutti quei rotolini, non togliermeli. Ci ho messo una vita a farmeli.

Diceva cosi la frase della Magnani, no?” la Maci ha voluto parafrasare la citazione dei “rotolini” che si riferivano però alle rughe.

Chiara Maci con questo post ha voluto condividere il messaggio di stare bene con il proprio corpo. Una storia analoga è successa a Kate Winslet: interpretando il suo ultimo personaggio, la detective Mare, affermò che “volevano appiattirmi la pancia e le rughe”.

Il programma in tv

La food blogger sarà in Abruzzo per girare il suo programma “L’Italia a Morsi” e, con oltre 700mila followers sul suo profilo @chiarainpentola è stata una delle prime ad aprire la strada al foodblogging in Italia.

“Prima puntata della nuova edizione dell’Italia a Morsi, registriamo full time! E finalmente arriviamo anche in Abruzzo e in Molise! Non vedo l’ora di raccontarvi ancora la nostra bella Italia”.

La stessa Chiara Maci ha condiviso su Facebook alcune informazioni anche se la data precisa di inizio del programma non è ancora nota.

Nel suo programma “L’Italia a Morsi” la conduttrice visiterà alcune località d’Italia alla ricerca delle tradizioni culinarie di ogni luogo: girerà tra nonne che preservano antiche ricette, mamme appassionate di cucina, organizzatori di sagre. Tutti amanti delle specialità made in Italy che vogliono conservare e tramandare i segreti della tradizioni enogastronomica nostrana.