Non ce l’ha fatta Chiare Andreotti. La donna, originaria di Torre del Lago (Viareggio) è morta a soli 37 anni; era tetraplegica dal 2016 in seguito a un’operazione sbagliata. Chiara è deceduta dopo un lungo periodo di sofferenza lo scorso 10 ottobre, presso l’ospedale Versilia.

Chiara morta a 37 anni: l’incidente nel 2009

Chiara divenne tetraplegica nel 2016 a causa di un intervento chirurgico errato eseguito a Bologna, dove si trovava per motivi di lavoro. Come spiega Prima Firenze, la sua condizione era il risultato di un incidente apparentemente insignificante avvenuto nel 2009, ma che ha poi causato problemi al collo, peggiorando il suo stato di salute. In seguito all’incidente, Chiara venne sottoposta a una serie di interventi chirurgici. Inizialmente, bene operata per trattare un’ernia discale, successivamente, nel 2015, subì un nuovo intervento a causa di problemi di discopatia lombare.

Chiara morta a 37 anni: l’intervento

Nel 2016, a Chiara venne proposto di sottoporsi a un intervento di asportazione del disco intervertebrale e all’interposizione di una “cage in peek.”Questo intervento venne successivamente eseguito in una clinica convenzionata a Faenza.

Chiara morta a 37 anni: la paralisi

Dopo l’intervento a Faenza, Chiara uscì dalla sala operatoria completamente paralizzata, incapace di muovere braccia e gambe. Questo danno irreversibile fu un risultato devastante, e il dottore che eseguì l’intervento è stato portato a processo in relazione a questa grave complicazione. Tuttavia, il danno subito da Chiara è stato descritto come impossibile da quantificare.