Chiara Nasti derubata, lo sfogo sui social: "In giro ci sono solo trogloditi e zingari"

Si aggiunge alle celebrità derubate la neo mamma napoletana Chiara Nasti. L’influencer si è sfogata coi sui follower su Instagram riguardo la sua ultima disavventura, facendo intendere chiaramente che si è trattato di uno scippo. Vediamo le sue parole.

Lo sfogo con i follower

Per l’influencer piove sul bagnato: già impegnata a fare i conti con febbre e sinusite, Chiara è incappata anche nei ladri. «Non mi sono successe cose bellissime, ormai in giro ci sono solo i trogloditi e gli zingari» dice sul suo profilo Instagram, augurando agli autori del furto di «spendere tutto in medicine». Ha poi continuato: «Non ne voglio neanche parlare, tanto le cose materiali si ricomprano. Che con tutto quello che prendono possano comprarci le medicine».

Il compagno Mattia e il figlio Thiago

Dopo lo sfogo, la neomamma torna a parlare del compagno, il calciatore Mattia Zaccagni e del piccolo Thiago, il figlio della coppia di appena cinque mesi: «Grazie per l’uomo che sei, per tutto quello che fai per noi e per tutte le soddisfazioni che ci dai e che ci continuerai a dare. Con te mi sento davvero felice e al sicuro e non potrei provare sensazione migliore: sento che il nostro legame è indistruttibile. Grazie per tutto il rispetto che mi porti, che al giorno d’oggi non è assolutamente un concetto da sottovalutare. Amo il tuo essere così leale, onesto e umile. Ti amo, anzi, io e Thiago ti amiamo».