Chiara Nasti dorme con il figlio, è polemica: "Non rompete saputelle"

Chiara Nasti finisce a giorni alterni al centro di polemiche più o meno sensate.

Da quando è diventata mamma, poi, gli haters non la mollano neanche un secondo. L’ultima bufera è scoppiata a causa di una foto che la vede dormire nel lettone con il figlio Thiago.

Da poco più di una settimana, Chiara Nasti è diventata mamma del piccolo Thiago. L’influencer napoletana ha condiviso su Instagram le immagini del bambino fin dalle sue prime ore di vita, motivo per cui è già stata ampiamente criticata.

Nelle ultime ore, però, ad aver acceso il dibattito è stata una fotografia che la ritrae nel lettone mentre dorme con il neonato.

A didascalia della foto, Chiara ha scritto:

“Amo dormire così. Non iniziate a rompere dicendo che il bimbo deve dormire in un modo o in un altro… perché i vostri consigli da saputelle vi giuro che servono per i vostri figli non per quelli degli altri”.