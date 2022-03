Chiara Nasti e lo scatto col bikini animalier: fan in visibilio

L'influencer Chiara Nasti ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto fotografico bollente, che la ritrae mentre indossa un seducente bikini.

L’influencer Chiara Nasti ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale uno scatto fotografico Hot, che ha come protagonista un seducente bikini animalier del brand Plumee Three indossato proprio da lei.

Chiara Nasti e il bikini animalier: fan in visibilio

Nella giornata di sabato 12 marzo 2022, la splendida Chiara Nasti ha pubblicato un nuovo Post sul suo profilo Instagram, che contiene una sua foto in bikini, non un semplice costume, ma un elemento della nuova collezione animalier del brand Plumee Three, che Chiara gestisce insieme alla sorella Angela.

Inutile dire che la foto ha letteralmente mandato in visibilio i fan dell’influencer, che soltanto su Instagram vanta un seguito di quasi 2 milioni di Followers.

La fine della relazione con Nicolò Zaniolo e la storia d’amore con Zaccagni.

La giovane influencer campana ha da tempo ormai concluso la sua relazione sentimentale con il calciatore Nicolò Zaniolo e adesso è impegnata con il noto calciatore della Lazio Mattia Zaccagni.

La bellezza di Chiara nel tempo ha ammaliato tanti uomini, ma solo con Zaccagni la ragazza sembra aver trovato finalmente quello che cercava da tempo, ossia una persona che la apprezzi per quello che è.

Come procede la relazione tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni?

La storia d’amore tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, ufficializzata nel dicembre 2021, sembra procedere a gonfie vele, l’influencer ha più volte dichiarato ai suoi fan di aver finalmente trovato “il ragazzo perfetto per lei” e lui d’altro canto sembra pensare esattamente la stessa cosa.

Nessuna ombra di crisi all’orizzonte dunque.