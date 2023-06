Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: il matrimonio da sogno a Roma

Dopo la nascita del figlio Thiago, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati marito e moglie. La coppia ha detto sì alla chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa in cui convolarono a nozze anche Ilary Blasi e Francesco Totti.

Chiara Nasti: il matrimonio

Con un lussuoso abito bianco, Chiara Nasti ha detto sì a Mattia Zaccagni, con cui nei mesi scorsi ha avuto il suo primo figlio, il piccolo Thiago. Dopo il sì nella splendida chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, a Roma, la coppia si è recata a Villa Miani per i festeggiamenti in compagnia di amici e parenti. Le loro foto hanno presto fatto il giro dei social, dove in tanti hanno fatto i complimenti ai due per il loro giorno più importante e sono curiosi di saperne di più.

Chiara Nasti durante questi mesi non ha nascosto alcuni dettagli e retroscena sui preparativi delle sue nozze, e aveva già mostrato alcuni dettagli dell’abito o la chiesa dove lei e Zaccagni si sarebbero detti sì. La coppia sembra essere più felice che mai dopo la nascita del figlio Thiago, e in tanti sono curiosi di sapere se i due in futuro allargheranno ulteriormente la famiglia.