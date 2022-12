Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: spunta la data delle nozze

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: spuntano la data delle nozze e le location scelte per il rito religioso e i festeggiamenti.

Dopo essere diventati genitori del piccolo Thiago, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si preparano alle nozze.

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, i due si sposeranno nella stessa chiesa di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: la data delle nozze

Secondo il settimanale Chi, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposeranno nel corso dell’estate 2023. L’influencer napoletana e il calciatore, dopo la nascita del primogenito Thiago, hanno deciso di giurarsi amore eterno il 20 giugno.

I primi dettagli sulle nozze

Le nozze di Chiara e Mattia andranno in scena a Roma. Il rito religioso verrà celebrato nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, la stessa in cui si sposarono Francesco Totti e Ilary Blasi. I festeggiamenti, invece, avranno luogo presso la bellissima Villa Miani, dimora storica con vista panoramica sulla città eterna.

Chiara e Mattia: dopo Thiago arrivano le nozze

Le nozze, d’altronde, erano già nell’aria, dopo che la scorsa estate la proposta di matrimonio era andata ‘in onda’ sui social. Chiara e Mattia si sono conosciuti nel 2021 e si sono follemente innamorati l’uno dell’altra. La convivenza è arrivata subito, poi è stata la volta del bimbo e a giugno 2023, ciliegina sulla torta, arriveranno le nozze.