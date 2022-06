Francesca Barra commenta l''ultima controversa uscita sulle donne che "si svaccano", poi fra Chiara Nasti e Paola Turani volano gli stracci sui social

Chiara Nasti e Paola Turani non se le mandano a dire e volano gli stracci sui social con l’acceso duello fra le due influencer sul polemico tema del fisico delle donne in gravidanza. Terreno di scontro “neutro”, sotto un post della moglie di Claudio Santamaria Francesca Barra.

E l’argomento? Quello che la stessa Barra aveva scritto a commento delle dichiarazioni non proprio eleganti della Nasti in ordine allo stereotipo delle donne in gravidanza, spieghiamola.

Lame incrociate fra Chiara Nasti e Paola Turani

Qualche giorno fa la Nasti aveva scritto che le donne incinte prendono molto peso si “si svaccano”. Evidente che l’uso di una terminologia così “greve” non poteva non suscitare polemiche, polemiche per le quali Francesca Barra ha deciso di replicare spiegando in polpa che certe situazioni non esistono e che le donne, sotto controllo medico, devono solo pensare a sentirsi felici.

Un assist perfetto per Paola Turani che con la Nasti ha qualche precedente, e che ha scritto: “20 kg presi in gravidanza facendo sport con uno stile di vita sano! Dopo 8 mesi ne ho ancora 2/3 ma va benissimo così. Mi sono sentita “svaccata”?”.

L’endorsement a Barra e Chiara che replica

“No, anzi. Stavo da dio. Però come dicevi tu cara Francesca capiamo bene da chi provengono certe uscite e impariamo a dargli il giusto peso.

Un abbraccio”. Chiara Nasti ovviamente non se l’è tenuta ed ha risposto caricando veleno su veleno: “Disse quella che veniva sotto le mie foto 10 anni fa spammandomi le foto di ‘seguitemi ricambio’. Leccare il c… alla gente e dire quello che vogliono sentirsi dire ti riesce bene. Che pagliaccio che sei”.