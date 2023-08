Chiara Nasti e Zaccagni, secondo figlio in arrivo? L'influencer rompe il sile...

Chiara Nasti e Zaccagni, secondo figlio in arrivo? L'attaccante della Lazio vorrebbe dare una sorellina al piccolo Thiago.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori del primo pargolo lo scorso novembre, ma potrebbero stare già pensando al secondo figlio. L’influencer napoletana ha rotto il silenzio.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: secondo figlio in arrivo?

Il piccolo Thiago, primo figlio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, compirà un anno il prossimo novembre. I suoi genitori si sono sposati soltanto qualche settimana fa, ma potrebbero già avere intenzione di allargare la famiglia. E’ stata l’influencer napoletana a svelare ai fan che il marito vorrebbe un secondo pargolo.

La confessione di Chiara Nasti

Tramite il suo profilo Instagram, Chiara ha risposto alle domande dei fan. Una di queste riguardava l’arrivo del secondo figlio. La Nasti, senza giri di parole, ha dichiarato:

“Se stiamo già pensando al secondo figlio? Mio marito sì, vorrebbe una bambina il prima possibile. Ma vediamo. Calma”.

Mattia vuole il secondo figlio, ma Chiara temporeggia

Anche se l’attaccante della Lazio vorrebbe già un secondo figlio, Chiara sta temporeggiando un po’. D’altronde, non è passato neanche un anno dalla prima gravidanza, per cui ha tutte le ragioni di questo mondo per voler aspettare ancora un po’ prima di dare una sorellina o un fratellino a Thiago.