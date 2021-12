Chiara Nasti ha svelato di essere guarita dal Covid e ha spiegato perché non lo avrebbe rivelato prima.

Chiara Nasti è guarita dal Coronavirus e ha aspettato alcune settimane prima di dare la notizia del suo contagio ai fan. L’influencer ha spiegato personalmente perché.

Chiara Nasti e il Covid

Chiara Nasti ha trascorso le ultime settimane in isolamento domiciliare perché positiva al Coronavirus (ma, fortunatamente, asintomatica).

L’influencer ha aspettato di essere completamente guarita prima di dare la notizia ai fan e ha spiegato di averlo fatto per una motivazione ben precisa:

“Non l’ho detto perché tra le persone che conosco alcune portano sfortuna. Sono una che sente tutte le energie, se lo dicevo qui a tutti sicuramente ci sarebbe stato qualcuno che mi avrebbe gufato addosso. Ci sono persone che vogliono il male degli altri”, ha dichiarato l’influencer, che ha esultato per essere finalmente guarita dalla malattia.

Chiara Nasti non avrebbe avuto particolari sintomi della malattia e pertanto è dovuta restare a casa solo il tempo di negativizzarsi.

Chiara Nasti: la frecciatina

Dopo aver svelato di essere finalmente negativa al tampone l’influencer si è scagliata anche contro chi, secondo lei, userebbe i social per piangere e lamentarsi di qualsiasi problema. “Preferisco fare invidia e non pietà”, ha dichiarato, e ancora: “Che palle, lamentatevi quando fanno i post strappalacrime per quattro brufoletti (acne) e che ne soffrono.

Che sicuramente fanno star male come cose, ma vi rendete conto quali sono le cose gravi?”.

Chiara Nasti: la vita privata

Al momento l’influencer – che negli scorsi mesi ha avuto una liaison con Niccolò Zaniolo – sarebbe single. Tra lei e il calciatore della Roma la liaison si è conclusa in un nulla di fatto e i due hanno deciso di non svelare pubblicamente i motivi che li avrebbero condotti all’addio.

In tanti si chiedono chi sarà il prossimo amore dell’influencer.

L’influencer ha avuto un flirt anche con Kevin Bonifazi, ma anche in questo caso la liaison tra i due si è conclusa in un nulla di fatto. “Credo sia giusto informarvi del fatto che non sono più fidanzata (…) Non entro nei dettagli ma ho ritenuto importante dirvelo poiché mi arrivano tanti messaggi inerenti quella persona. E quindi colgo l’occasione per chiedervi di non informarmi più sulla sua vita poiché non fa più parte della mia”, aveva dichiarato attraverso i social la famosa influencer.