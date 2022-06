Chiara Nasti contro gli haters: “Siete già ossessionati da mio figlio?”

Chiara Nasti sbotta contro gli haters: a suo dire sono "già ossessionati" dal figlio che porta in grembo.

Chiara Nasti è in attesa del primo figlio dal compagno Mattia Zaccagni. L’influencer napoletana finisce spesso al centro delle polemiche e le sue risposte agli haters non si fanno attendere. In uno dei suoi ultimi sfoghi, sostiene che i suoi odiatori siano già “ossessionati” dal pargolo.

Chiara Nasti contro gli haters per il figlio

Da quando Chiara Nasti è incinta del primo figlio, frutto dell’amore che la lega al calciatore Mattia Zaccagni, gli haters sono ancora più spietati del solito. C’è da dire che l’influencer napoletana non fa nulla per farsi apprezzare e spesso si diverte a condividere contenuti piuttosto provocatori. Non solo, le polemiche sono nate anche per alcuni eventi eclatanti che l’hanno vista come protagonista, come l’affitto dello Stadio Olimpico per scoprire il sesso del bimbo che porta in grembo.

Eventi spettacolari a parte, nelle ultime ore, Chiara è tornata a scagliarsi contro gli haters.

L’affondo di Chiara Nasti

La Nasti ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae a Ibiza, mentre si concede un po’ di relax. Tra i tanti commenti, ne spunta uno che l’ha particolarmente infastidita. L’hater in questione ha scritto: “Spero soltanto che quel bambino abbia un briciolo di cervello in più rispetto alla mamma che è una persona frivola“.

Niente di tanto sconvolgente, soprattutto se paragonato alle cattiverie che riceve quotidianamente, eppure Chiara è scattata in un lampo. L’influencer ha replicato:

“Siete già ossessionati da mio figlio? Ma basta, tanto una è certa… Non lo vedrete mai, ti compro la vita, sc**o”.

La teoria di Chiara Nasti

Parlando degli haters, in una recente intervista, Chiara ha ammesso che le sue risposte sono frutto della sua impulsività.

Ci ha tenuto a sottolineare, però, che lei non scriverebbe mai di sua spontanea volontà cattiverie simili: “Da me non parte mai niente. (…) La mia priorità è la famiglia“.