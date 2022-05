Chiara Nasti in bikini con il pancione: primo figlio con Mattia Zaccagni

Chiara Nasti, prima foto in bikini con il pancione: l'influencer è più bella del solito.

Chiara Nasti è incinta del primo figlio, frutto dell’amore che la lega al calciatore Mattia Zaccagni. Dopo la diffusione della lieta novella, la modella e influencer ha condiviso su Instagram la prima foto in bikini con il pancione.

Chiara Nasti in bikini con il pancione

Qualche giorno fa, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato di essere in attesa del primo figlio. L’influencer e il calciatore hanno tenuto segreta la notizia per un po’, poi hanno vuotato il sacco. Non a caso, la bella ragazza napoletana ha evitato di mostrare le sue curve fino al momento del grande annuncio. Adesso che la lieta novella è pubblica, Chiara è tornata attiva come un tempo. Nelle ultime ore, ha condiviso su Instagram la prima foto in bikini con il pancione.

Un corpo perfetto, anche in gravidanza

Nelle immagini condivise sui social, la Nasti è in terrazza, intenta a godersi un po’ di sole. Bikini bianco all’ultima, rigorosamente mini, e pancione già ben evidente. Adesso che è incinta, Chiara è ancora più bella del solito. Le sue forme sono naturalmente arrotondate e il suo volto ha già cambiato espressione.

L’annuncio della gravidanza

E’ stato Mattia Zaccagni a voler annunciare la bellissima notizia. In modo piuttosto plateale, il calciatore, durante una partita, ha esultato mettendo il pallone sotto la maglietta e il pollice in bocca.

Poco dopo è arrivato il post social, che la Nasti ha immediatamente commentato: “Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori… ti aspettiamo amore della nostra vita“.