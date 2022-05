Chiara Nasti incinta: l’annuncio in campo di Zaccagni

Chiara Nasti in attesa di un figlio con Zaccagni: la notizia arrivata nel corso della partita di Serie A tra Spezia e Lazio. Il gesto del calciatore

Chiara Nasti e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni diventeranno presto genitori. L’influencer è incinta e il calciatore lo ha annunciato sul campo durante Spezia-Lazio, in maniera spettacolare.

L’annuncio ai fan

Da anni Chiara Nasti è uno dei personaggi più amati e apprezzati dalle donne.

Influencer e modella conosciutissima soprattutto dal pubblico giovanile, da tempo è legata al calciatore della Lazio ed ex Verona Mattia Zaccagni. La coppia aspetta il primo figlio e nel corso della partita di ieri sera Spezia – Lazio, terminata con il risultato di 3-4, Zaccagni ha dato la notizia mettendo il pallone sotto la maglia e il pollice in bocca. Classico gesto di un calciatore in attesa di diventare padre. Ne abbiamo visti tantissimi nel corso degli anni.

La conferma di Chiara

Subito dopo l’indizio neanche troppo velato del calciatore laziale, Chiara Nasti ha dato voce al proprio account Instagram per dare la conferma della gravidanza: “Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori.. ti aspettiamo amore della nostra vita. Ti amo papy” – le parole della influencer allegando la foto dell’esultanza di Zacccagni – .

Quando il parto?

Per il momento non si hanno ulteriori indicazioni sulla gravidanza di Chiara Nasti.

La pancia pare appena accennata, segno del fatto che potrebbe essere nelle battute iniziali.

