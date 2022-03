Chiara Nasti incinta: spunta un pancino sospetto, alimentato da alcune dichiarazioni dell'influencer.

Chiara Nasti è incinta? Oltre al pancino sospetto, che ha immediatamente incuriosito i fan più attenti, ci sono alcune dichiarazioni dell’influencer che sembrano un indizio. Il futuro papà, laddove l’indiscrezione fosse vera, sarebbe il calciatore Mattia Zaccagni.

Chiara Nasti è incinta?

Bebè in arrivo per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Secondo il portale Very Inutil People, l’influencer napoletana potrebbe essere incinta. Ad accendere i sospetti sarebbe stato un pancino che la giovane ha mostrato via social. Tramite una serie di Instagram Stories, che la ritraggono in macchina con un amico, Chiara appare con il ventre un tantino pronunciato. Ovviamente, non si tratta di una conferma, ma di un semplice dubbio, anche perché i diretti interessati non si sono pronunciati in merito.

Le parole di Chiara Nasti accendono il dubbio

Oltre al pancino sospetto, però, ci sono state anche delle dichiarazioni di Chiara che sembrano confermare che sia incinta. La Nasti, sempre via social, ha ammesso di stare vivendo un periodo molto felice, sia da un punto di vista professionale che privato. Non solo, ha annunciato ai fan delle belle notizie in arrivo. Una di queste potrebbe essere la gravidanza? Al momento non è dato saperlo.

Chiara incinta: realtà o fake news?

Come già sottolineato, il pancino pronunciato non basta per affermare con certezza che Chiara è incinta. L’influencer napoletana potrebbe semplicemente aver mangiato di più o, magari, avere qualche problema di intolleranze alimentari. E’ vero che la Nasti è famosa per il ventre sempre piatto, frutto di duri allenamenti, ma è umana e anche lei potrebbe aver ceduto ai piaceri della tavola. Infine, parliamo di un pancino pronunciato che, ad essere onesti, si vede solo con la lente d’ingrandimento.