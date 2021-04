Chiara Nasti, l’amore per Zaniolo: “Sempre più speciale”

Chiara Nasti ha risposto alle domande dei fan in merito alla sua storia d'amore con Nicolò Zaniolo, che procederebbe a gonfie vele.

Chiara Nasti ha risposto alle domande dei fan sui social in merito alla sua recente e discussa liaison con Nicolò Zaniolo.

Chiara Nasti e Zaniolo: l’amore

Tutto sembra procedere a gonfie vele tra l’influencer Chiara Nasti e il giovane calciatore Nicolò Zaniolo, che ormai non si nascondono più: dopo le prime indiscrezioni i due sono usciti allo scoperto mostrandosi insieme via social.

Ai suoi followers poi, Chiara Nasti ha risposto personalmente rivelando come starebbe procedendo la loro liaison: “Lui è una delle persone più belle e buone che io abbia mai conosciuto”, ha scritto via social, e ancora: “Non mi interessa la professione di un uomo, sono indipendente e non ho bisogno di essere mantenuta”.

Molto presto Nicolò Zaniolo sarà padre per la prima volta: la sua ex fidanzata, Sara Scaperotta, aspetta il suo primo figlio.

I due si sono lasciati poco prima che la fidanzata del calciatore scoprisse di essere incinta. Nonostante Zaniolo non si sentisse pronto ad avere un bambino, ha dichiarato che sosterrà l’ex fidanzata in ogni sua scelta e che si prenderà le sue responsabilità una volta nato il bambino. Al momento il giovane asso della Roma continua a godersi la storia d’amore con Chiara Nasti, più felice che mai.