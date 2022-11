Chiara Nasti mostra la pancia dopo il parto: bufera sui social

A neanche una settimana dalla nascita del suo primo figlio, Thiago, Chiara Nasti è stata travolta da una valanga di critiche.

Chiara Nasti mosta la pancia dopo il parto

Chiara Nasti è più volte finita nell’occhio del ciclone durante la sua gravidanza sia per aver definito le altre donne incinte “svaccate” sia per aver organizzato il suo Gender reveal party allo Stadio Olimpico. In queste ore l’influencer, che ha dato alla luce il suo primo figlio, Thiago, il 16 novembre scorso, si è mostrata con una tuta aderente e fasciante, senza nascondere la pancia a lei rimasta dopo il parto.

Sui social moltissimi haters si sono scagliati contro di lei affermando che sarebbe “svaccata” (così come aveva detto lei delle altre donne incinte) e rivolgendole insulti e critiche al vetirolo. Chiara Nasti per il momento ha preferito non replicare a questo genere di commenti e in tanti sui social si chiedono se lo farà.

Chiara Nasti: il primo figlio

Intanto l’influencer si sta godendo i primi momenti trascorsi insieme al piccolo Thiago, frutto dell’amore per Mattia Zaccagni.

In queste ore Chiara Nasti ha confessato di esser stata sottoposta a un cesareo dopo 10 ore di travaglio e ha anche dichiarato che tutto si sarebbe svolto per il meglio e che lei vorrebbe già un altro figlio.

Lei e Zaccagni hanno già “presentato” il loro bambino ai fan dei social e in tanti tra i loro fan sperano di saperne presto di più.