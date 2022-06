Chiara Nasti nella bufera: “Nessun chilo in gravidanza, le donne che svaccano…”

Chiara Nasti è finita nell'occhio del ciclone sui social per un suo commento sulle donne in gravidanza.

Chiara Nasti è finita di nuovo al centro della bufera per un commento da lei scritto sui social.

Chiara Nasti: nessun chilo preso in gravidanza

Chiara Nasti è incinta del suo primo figlio e sui social non perde occasione per mostrare il suo fisico perfetto nonostante il pancino sia già evidente.

Nei giorni scorsi l’influencer ha dichiarato di non essere aumentata di nessun chilo in gravidanza e a seguire ha scritto in un commento (replicando contro coloro che non le avrebbero creduto):

“Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano.. io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”, ha scritto la fidanzata di Zaccagni scatenando una marea di polemiche.

Quanto al suo peso in gravidanza, Chiara Nasti aveva confessato: “Mangio tutto il giorno. Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… per ora non ho preso un chilo!”.

Le polemiche per Zaniolo

Di recente Chiara Nasti è finita nell’occhio del ciclone anche per un suo commento sul suo ex, Niccolò Zaniolo. Dopo le critiche che la accusavano di bodyshaming, l’influencer aveva replicato via social continuando a sostenere la propria tesi.