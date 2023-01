Chiara Nasti nella bufera per la borsa firmata: la replica

Chiara Nasti è finita nell'occhio del ciclone per una foto in cui indossa una borsa firmata.

Chiara Nasti nella bufera per la borsa

Il piccolo Thiago è nato da appena un mese e sui social Chiara Nasti continua a essere travolta dalle bufere. Nelle ultime ore l’influencer ha postato uno scatto in cui è ritratta con in braccio il suo bambino e al collo una borsetta firmata Chanel. L’immagine ha subito scatenato l’ira del popolo social e in molti l’hanno accusata di utilizzare il suo bambino solo per ottenere visibilità.

“Il tuo è un bellissimo augurio ma la foto con la borsa potevi evitarla”, ha commentato un utente sui social, e Chiara Nasti ha subito replicato: “Ti ringrazio e capisco perfettamente che se avessi avuto una borsa di Zara in foto ero una persona migliore e non sarebbe stato assolutamente un problema, perdonami”.

L’influencer è già finita nell’occhio del ciclone anche per i completini griffati fatti indossare al suo bambino o per un peluche da 600 euro che gli è stato regalato.

Chiara Nasti ha più volte sottolineato di volersi concentrare unicamente sul benessere di suo figlio e di non essere interessata a replicare alle critiche.

Nel 2023 l’influencer convolerà a nozze con il fidanzato Mattia Zaccagni, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più.