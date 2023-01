Chiara Nasti nella bufera per le foto con il figlio: "Non è un bambolotto"

Chiara Nasti nella bufera per le foto con il figlio: "Non è un bambolotto"

Chiara Nasti nella bufera per le foto con il figlio: "Non è un bambolotto"

Chiara Nasti è stata bersagliata dalle critiche via social per le foto in cui è ritratta insieme a suo figlio Thiago.

Chiara Nasti è stata presa di mira dagli haters per le molte foto sui social in cui è ritratta con il suo bambino, Thiago, e lei stessa ha deciso di replicare.

Chiara Nasti: la replica agli haters

Fin da quando è nato il piccolo Thiago Chiara Nasti è stata presa di mira dagli haters, che l’hanno accusata di usare il suo bambino per ricevere ulteriore visibilità sui social. In queste ore l’influencer è stata criticata anche per alcune foto in cui terrebbe in braccio il bambino come fosse un bambolotto, e lei stessa ha replicato: “Ma la quantità di commenti stupidi sotto le mie foto? Gente che mi ricorda che mio figlio non è un bambolotto.

Ma di che tipo di malattia soffrono? Davvero fermatevi che le persone sane di mente quando si mettono a leggere vi scambiano per idioti. Fate davvero una gran brutta figura, attaccate l’inattaccabile”.

Chiara Nasti ha avuto suo figlio Thiago insieme al fidanzato Mattia Zaccagni, con cui convolerà a nozze alla fine dell’estate 2023. La coppia è più felice che mai e l’influencer ha affermato di trascorrere ogni momento del suo tempo insieme al suo piccolo.

Le critiche via social

Negli ultimi mesi in molti hanno preso di mira l’influencer anche per i suoi “sfoggi di lusso” via social. Lei stessa ha infatti mostrato alcuni completini griffati fatti indossare al suo bambino o un enome peluche acquistato per lui. In tanti sono curiosi di conoscere i dettagli sulle sontuose nozze dell’influencer, a cui sicuramente prenderanno parte anche moltissimi amici vip.