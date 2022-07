Chiara Nasti, polemiche per l’oufit: “Mettiteli te!”

Chiara Nasti ha replicato alle polemiche sui suoi abiti succinti in gravidanza.

Chiara Nasti è finita di nuovo al centro della bufera e questa volta le polemiche l’hanno travolta per via degli outfit da lei sfoggiati in gravidanza. L’influencer ha replicato alle critiche via social.

Chiara Nasti: le critiche per l’outfit

Chiara Nasti è incinta del suo primo figlio e sui social ha mostrato ai fan i suoi outfit attillati, top striminziti e i jeans (spesso sbottonati) che è solita sfoggiare con la pancia in bella vista. In molti tra i suoi fan le hanno dunque suggerito d’indossare abiti premaman e le hanno chiesto come mai non portasse un abbigliamento più adatto a coprire la pancia. L’influencer ha replicato infastidita a un follower: “Mettiteli te.

Non sono di mio gusto”. La fidanzata di Zaccagni ha anche aggiunto: “Amo da morire vestire stretta per avere la forma del pancione o mettere top dove lo si vede completamente. Mi piace troppo avere il pancino. Anche se allo stesso tempo vorrei già partorire che ho un male alla schiena allucinante”.

Il primo figlio in arrivo

Il figlio dell’influencer e del calciatore sarà un maschietto e il suo arrivo è previsto per novembre. La coppia ha fatto sapere di aver già scelto il nome del bebè, ma al momento i due non l’hanno svelato ai loro fan. La coppia è già stata travolta da numerose polemiche, compresa quella per il loro gender reveal party allo stadio Olimpico.