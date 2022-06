Chiara Nasti replica alle critiche su Zaniolo e il gamberetto: “Senza senso”

Chiara Nasti ha replicato alla pioggia di critiche giunte a seguito del suo commento sul suo ex, Zaniolo.

Chiara Nasti ha replicato alle critiche che l’hanno vista protagonista dopo il suo commento sulle “dimensioni” del suo ex, Nicolò Zaniolo.

Chiara Nasti replica alle critiche

Di recente Chiara Nasti è finita nell’occhio del ciclone per il suo Gender Reveal Party allo stadio Olimpico e, a seguire, per il commento sul suo ex, Niccolò Zaniolo.

L’influencer era stata protagonista di un coro dei tifosi dove era stato detto che “il figlio di Zaccagni” (suo compagno) “fosse di Zaniolo”. Lei a seguire aveva scritto via social: “Cosa ne penso del coro di Zaniolo? Che con quel gamberetto non si sa come abbia già avuto un bambino. Siete tutti sfigati e fate anche schifo”. Sulla vicenda si era abbattuta una vera e propria bufera e lei era stata accusata di bodyshaming nei confronti del calciatore.

A seguire la Nasti ha replicato alla vicenda affermando:

“Attacchi senza senso. Le mie risposte sono istintive e pare facciano sempre più scalpore delle cattiverie che mi vengono fatte e dette…quando appunto sono ‘risposte’ perché da me non parte mai niente”.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno da poco annunciato di aspettare insieme il loro primo figlio, un maschietto. L’influencer e il calciatore si frequentano da circa un anno e per annunciare il sesso del bebè hanno addirittura affittato per un’intera sera lo Stadio Olimpico.

La vicenda è finita su tutti i giornali e in molti li hanno accusati di cattivo gusto. Anche in quel caso Chiara Nasti aveva replicato alle polemiche attraverso i social.