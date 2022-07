Chiara Nasti scatena un’altra bufera: “Effettivamente sto ingrassando”

Chiara Nasti è tornata a parlare della sua gravidanza scatenando delle polemiche via social.

Chiara Nasti è stata travolta dall’ennesima polemica dopo aver parlato della sua gravidanza sui social.

Chiara Nasti: la bufera per la gravidanza

Nei giorni scorsi Chiara Nasti è finita nell’occhio del ciclone per aver definito “svaccate” le donne che prendono chili in più in gravidanza e a seguire l’influencer è stata costretta a ammettere di essere anche lei aumentata di peso in gravidanza.

A chi le ha fatto notare però che avrebbe preso troppi chili, l’influencer ha replicato con una frecciatina infuocata:

“Una vergogna leggere ancora queste cose…da mamme/donne e persone adulte. Per favore smettetela, vi fa male davvero, nessuno vi toglie niente. Rendetevi conto che è odio a caso, più che per me, per voi stesse. Non è bello vedere donne che “partoriscono” questi pensieri. Provate a essere delle brave e belle persone, senza odio represso dentro”, ha scritto la fidanzata di Mattia Zaccagni.

Chiara Nasti: la pancia in gravidanza

Chiara Nasti ha anche ammesso che avvertirebbe da settimane un fastidisioso prurito alla pancia e ha rivelato che starebbe usando un olio contro le smagliature (problematica comune per le donne in gravidanza). L’influencer ha anche dichiarato di aver smesso di mangiare affettati e di essere intenzionata ad allattare il piccolo, che nascerà a novembre.

“Sento che si allarga sempre di più e la mia pancia era minuscola prima.

A volte mi chiedo come abbia fatto ad ingrandirsi così… che cosa assurda!”, ha dichiarato in merito alla sua pancia.