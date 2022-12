Chiara Nasti si sposa: l'indizio sul luogo delle nozze

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato che convoleranno a nozze nel 2023 e in queste ore sui social l’influencer ha condiviso quello che per molti sarebbe un indizio sul luogo del matrimonio.

Chiara Nasti: il luogo delle nozze

Pochi mesi prima della nascita del piccolo Thiago Mattia Zaccagni ha fatto la fatidica proposta a Chiara Nasti, che ha assicurato che le loro nozze si svolgeranno nel 2023. In tanti si chiedono quando e dove si svolgerà esattamente il matrimonio dei due e, nelle ultime ore, l’influencer ha postato uno scatto che secondo i fan rappresenterebbe un indizio.

Chiara Nasti si è infatti lasciata fotografare difronte alla Basilica di Santa Maria in Aracoeli, la stessa basilica in cui si sono svolte le nozze di Totti e Ilary Blasi che furono trasmesse in diretta tv.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e l’influencer si è limitata a postare un’emotico a forma di cuore nella didascalia all’immagine. In tanti sono curiosi di sapere se davvero lei e Zaccagni si sposeranno a Roma nella famosa basilica e soprattutto si chiedono chi saranno i famosi ospiti dell’evento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Chiara Nasti: il figlio

Il 16 novembre scorso Chiara Nasti è diventata mamma di un bambino, Thiago, primo figlio avuto insieme a Mattia Zaccagni. Sui social l’influencer ha raccontato ai fan la sua gravidanza e anche i momenti che hanno seguito la nascita del bambino e, come sempre, si è attirata conto numerose polemiche. In particolare nelle ultime ore sui social l’influencer è stata presa di mira per aver fatto indossare al piccolo Thiago un completino da 400 euro.