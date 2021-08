Chiara Nasti torna sui social: “Sono stata male, mi sono fatta aiutare”

Chiara Nasti ha svelato i motivi che l'avrebbero spinta a prendere le distanze dai social per un mese circa.

Dopo un periodo di lontananza dai social Chiara Nasti è tornata per svelare i motivi del suo allontanamento.

Chiara Nasti: gli attacchi di panico

Chiara Nasti avrebbe vissuto un momento molto buio nell’ultimo periodo e per questo avrebbe deciso di allontanarsi dal mondo dei social.

L’influencer, dopo alcune settimane di silenzio, è tornata sui social per raccontare la sua storia e ha rivelato di essersi affidata a un mental coach per cercare di ristabilire il controllo e superare gli attacchi di panico che hanno incominciato a minacciare la sua serenità. “Non so neanche da dove partire perché ho passato un periodo di forte stress. Tutto è iniziato con attacchi d’ansia. Non riuscivo a stare in mezzo a tantissime persone.

Ho avuto attacchi di panico, sono stata molto giù”, ha spiegato l’influencer”, ha dichiarato l’influencer, e ancora:

“Mi sono fatta aiutare da un mental coach. Ho fatto tanta meditazione e devo dire che questa cosa mi ha aiutato parecchio perché capire che una persona ha bisogno di aiuto è già un passo importante. Appunto, io mi sono fatta aiutare con la meditazione ed è stato bello perché ci sono pochi momenti in cui riesco a rilassarmi (…) Oggi penso di essere a buon punto, ma sono partita che stavo veramente male.

Dicevo: ‘Oddio proprio a me questa cosa, perché sto così?’. C’erano giorni in cui non avevo voglia di fare niente e di vedere nessuno, neanche prepararmi. Volevo solo stare in pace, tranquilla e rilassata. Sono molto migliorata in questo periodo e mi andava di tornare sui social”.

Chiara Nasti: il nuovo amore

Dopo la rottura da Nicolò Zaniolo si vocifera che Chiara Nasti abbia iniziato a frequentare Mattia Zaccagni. Al momento i due non hanno confermato le voci in circolazione in merito alla loro presunta liaison ma in tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne presto di più.

Chiara Nasti: l’addio a Zaniolo

L’influencer è stata legata per diversi mesi a Nicolò Zaniolo e la loro liaison sembrava essere partita con intenzioni serie: i due avevano annunciato la loro love story mostrando ai fan di essersi fatto lo stesso tatuaggio. A quanto pare si sarebbero lasciati pacificamente, ma Chiara Nasti ha preferito non svelare i motivi che li avrebbero spinti a dirsi addio.