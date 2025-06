Chiara Pompei rompe il silenzio dopo il tentativo di suicidio e racconta la sua battaglia

Chiara Pompei è tornata a parlare. A distanza di un mese dal tentativo di suicidio, avvenuto dopo un periodo di profonda crisi personale, la giovane influencer ha deciso di rompere il silenzio. Ricoverata in ospedale, è stata salvata e ora si trova in un percorso di cura. “Sto abbastanza bene, la ferita sta guarendo lentamente”, confessa.

Ma le cicatrici emotive restano.

Un amore tossico e la solitudine

Le parole di Chiara risuonano cariche di dolore e amarezza. La causa del suo gesto estremo sarebbe un amore tossico che l’ha portata a sentirsi sola e tradita. “Mi sento presa in giro dall’uomo che amavo”, ha dichiarato, evidenziando la sua vulnerabilità. “Non ho un’amica su cui poter contare e per questo ho compiuto quel gesto”. Una situazione complessa, che la porta a riflettere su opportunità perse: “Ho perso un’occasione importante”, ha aggiunto su Uomini e Donne.

La battaglia per la guarigione

Chiara sta seguendo un percorso di terapia. “Psicologi e psichiatri mi stanno seguendo e mi hanno prescritto dei farmaci che mi fanno sentire come un automa”, rivela. Una sensazione di distacco, che rende difficile persino parlare. “Non è semplice, ma si va avanti”. Una frase che racchiude la sua determinazione, malgrado le difficoltà.

Riflessioni e sostegno

Giorni fa, l’ex tronista ha rivelato: “Non riuscivo a fare i conti con il fallimento e ho reagito in maniera estrema”. Una confessione che mostra la profondità della sua sofferenza. “Mi sentivo sola, fraintesa e profondamente ferita”. Ma, nonostante tutto, Chiara sa di voler tornare a brillare: “Non permetterò mai più a nessuno di annientarmi”. Le parole di sostegno dei fan sono state fondamentali per lei, che promette di prendersi cura di sé stessa.

Il racconto di Riccardo

Il compagno Riccardo Sparacciari ha vissuto momenti di angoscia. “Non voleva che chiamassi i soccorsi”, ha raccontato. Eppure, ha trovato la forza di costringerla a recarsi in ospedale. “Se non lo avessi fatto, oggi le cose sarebbero sicuramente andate in modo molto diverso”. Un racconto che fa riflettere sull’importanza di intervenire in situazioni critiche.

La nuova vita di Chiara

Chiara Pompei è determinata a ricostruire la sua vita. E mentre affronta le sue battaglie, il pubblico continua a seguirla. La sua storia è un richiamo alla fragilità umana e alla necessità di cercare aiuto. La lotta per la salute mentale è un tema sempre più presente, e Chiara, con la sua esperienza, può diventare un simbolo di speranza per molti.